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'Altın Ayı' için 18 film yarışacak

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin açılışı, 20 Şubat'ta Kanadalı yönetmen Philippe Falardeau'nun "My Salinger Year" adlı filminin gösterimiyle yapılacak.
'Altın Ayı' için 18 film yarışacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, Berlin'de Basın ve Enformasyon Dairesi salonunda düzenledikleri basın toplantısında, 20 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek festival programı hakkında bilgi verdi.

Buna göre, festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film "Altın Ayı" için yarışacak.

Bu filmlerin 16'sının dünya prömiyeri Berlinale'de olacak.

Festivalin açılışı ise, 20 Şubat'ta Kanadalı yönetmen Philippe Falardeau'nun "My Salinger Year" adlı filminin gösterimiyle yapılacak.

"Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" alacak filmleri belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını, İngiliz aktör Jeremy Irons yürütecek. Jürinin üyeleri gelecek hafta açıklanacak.

Çok sayıda ünlü ismin katılması beklenen festivalde ödüller 29 Şubat'ta verilecek.

Berinale'de "Altın Ayı" için yarışacak filmler ve yönetmenleri ise şöyle:

"Berlin Alexanderpltaz" (Burhan Qurbani), "DAU. Natasha" (Ilya Khrzhanovskiy/Jekaterina Oertel), "Domogchin yeoja" (Hong Sangsoo), "Effacer l'historique" (Benoit Delepine/ Gustave Kervern), "El profugo" (Natalia Meta), "Favolacce" (Damiano D'innozenco/ Fabio D'innozenco), "Fist Cow" (Kelley Reichardt), "Irradies" (Rithy Panh), "Le sel des larmes" (Philippe Garrel), "Never Rarely Sometimes Always" (Eliza Hittman), "Rizi" (Tsai Ming-Liang), "The Roads Not Taken" (Sally Potter), "Schwesterlein" (Stephanie Chuat/ Vernonique Reymond), "Sheytan vojud nadarad" (Mohammad Rasoulof), "Sibiria" (Abel Ferrara), "Thodos os mortos" (Caetano Gotardo/Marco Dutra), "Undine" (Christian Petzold) ve "Volevo nascondermi" (Giorgio Diritti).

Kaynak: Haber Kaynağı
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