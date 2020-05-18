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Altın fiyatları 8 yılın en yükseğinde

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınına bağlı önlemlerin öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları ons başına 1.760 doları aşarak 2012 yılının ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Altın fiyatları 8 yılın en yükseğinde

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0.4 artışla 386.8 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 637 LİRA 

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 0.7 üzerinde 389.4 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 603 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 1.2 üzerinde 1.762.7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceği, gram altında ise 385-395 bandının izleneceği belirtildi.

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