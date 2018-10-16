Altındağ'da hareketlilik

Yerel seçimlere 5.5 ay gibi kısa bir süre kaldı lakin adaylar konusunda büyük bir “sessizlik” hakim.

Partilerde henüz hiçbir ilde aday ilanı olmadı.

MHP lideri Bahçeli’nin “İstanbul’da aday çıkarmayacağız” açıklamasından başka, net bir gelişme yaşanmadı şuana kadar.

Tabi bunlar görünen…

Bir de görünmeyen, perde arkasında yaşananlar var.

Partiler harıl harıl halkın nabzını tutmaya çalışıyor; “nerde nasıl bir adayla karşılarına çıkmalı”, “falanca isim bu işi götürebilir mi” diye, araştırmalar yapılıyor.

Diğer taraftan her ilde aday adayları hem partileri hem halk üzerinde alttan alttan kulis yapıyor, “Ben olmalıyım” diye.

Bir de sessizce beklenti içinde olanlar var ki, onların sayısı da oldukça fazla. Özellikle AK Parti’de, her seçimde olduğu gibi aday adayı enflasyonu yaşanıyor.

Malum bu seçimde İstanbul ve Ankara belediyeleri kritik önemde görülüyor.

AK Parti yine kazanabilecek mi?

MHP AK Parti’ye, İstanbul’da aday çıkarmayarak vereceği desteği, Ankara’da da sağlayacak mı, sağlayacaksa nasıl?

CHP’nin adayı Mansur Yavaş olursa, bu sonuca nasıl etki eder?

Soru çok, henüz belirsiz.

Edindiğim izlenim o ki, AK Parti’de bugün için her ikisi de kendisinde olan İstanbul ve Ankara çantada keklik olarak görülmüyor.

Adaya göre, kaybedilebileceği endişesi bile var.

“Adayımız başarılı, temiz ve geniş bir yelpazeyi kucaklayacak bir isim olmalı” deniliyor.

Ve “popüler” bir isim.

Aynı zamanda özellikle MHP yönetimi ve seçmeni için de “uygun görülebilecek” bir isim düşünülüyor.

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Siz, bu kriterlere kimlerin uyup kimlerin uymadığını düşünedurun, ben size önemli bir bilgi aktarayım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Moldova’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bu geziye davet edilenler arasında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de bulunuyor.

Bu noktada bir parantez açıp, Veysel Tiryaki kimdir, hatırlatmak isterim:

Veysel Tiryaki, Altındağ’da kalıcı pek çok projeye, esere imza atmış, Başkent’in değerini artırmış, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile adını ülke genelinde duyurmuş bir isim.

Örneğin Hamamönü, örneğin Hamamarkası, örneğin Altınköy, örneğin Ulucanlar, örneğin şirin mahalle camileri, örneğin borçsuz belediye oluşu, örneğin ödülleri…

Ve hep projeleri, hizmetleriyle gündeme gelmiş olması, kavga-gürültüyle değil.

Nitekim son yerel seçim(Mart 2014) sürecinde AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için adı en fazla geçen isimlerdendi.

Melih Bey “bir dönem daha istiyorum” diye diretince, Veysel Bey’e “hizmete Altındağ’da devam” denildi.

Ekim 2017’de Melih Bey’in istifasının ardından öne çıkan isimlerin başında yine Veysel Bey yer alıyordu.

Partinin yaptığı ankette de Veysel Tiryaki ismi birinci çıkıyordu. Sincan’ın başarılı belediye başkanı Mustafa Tuna Bey’in ismi daha sonra geliyordu.

Ama bir şey vardı:

Parti olarak, Gökçek’in bıraktığı Büyükşehir’e hakim olabilmek için biraz zaman gerekecekti. Bu riskli bir süreç olacaktı. Ve başka bir takım dengeler, öngörüler sonucu, Mustafa Tuna Bey’de karar kılındı.

(Allah var, Mustafa Tuna Bey, bu süreci son derece başarılı bir şekilde götürüyor. Gökçek’in tartışmalı izlerini bir bir siliyor, farklı kesimlerle de kucaklaşabiliyor. Polemiklerden uzak, sadece işine odaklanmış, var gücüyle çalışıyor. Sincan’da gösterdiği başarıyı Büyükşehir’de sürdürüyor. Konumuz Veysel Tiryaki olduğu için, bu hususu burada kesiyorum.)

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Veysel Tiryaki’yi kısaca hatırlattıktan sonra, asıl konumuza dönecek olursak:

Cumhurbaşkanımızın Moldova gezisine Tiryaki’yi de davet etmesi hayli dikkat çekicidir bence.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi de olan Altındağ Belediyesi, Bosna Hersek’in Visoko şehrinin ardından, Moldova’da Gagauz Türkleri’nin yaşadığı özerk bir bölge olan Komrat’ta da kültür merkezi inşa ediyordu. Çalışmalar tamamlanmış. AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, buranın açılışını Veysel Tiryaki ile birlikte yapacak olması, son derece anlamlı.

Öte yandan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Cuma günü namaz için Altındağ’ı tercih etmesi, Veysel Tiryaki ile yanyana görüntü vermesi de dikkatimi çekti.

Anlayacağınız Altındağ’da şu aralar bir hareketlilik var. AK Parti’nin Ankara adayının Veysel Tiryaki olması kuvvetle muhtemeldir.

Gerek MHP yönetiminin gerekse MHP seçmeninin de sıcak bakacağı bir isim olan Veysel Tiryaki ile Ankara Büyükşehir’in zorlanılmadan yeniden kazanılabileceği hesap ediliyor.

Ve Melih Bey’in çok yorduğu Başkentlilerin, sessiz ama derinden bir hizmet dönemini yaşamaya başlayabileceği…

Olur mu; bence olur.

Mümkün mü; bence mümkün.

Allah hayırlısını versin inşallah.