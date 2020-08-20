Amerika’nın Yeni “Bizim Çocukları” Kim?

Son günlerde ülke gündemini epeyce meşgul eden ABD başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye ile ilgili açıklamalarını gördükten sonra aklıma 80 darbesinde dönemin CIA Türkiye istasyon şefi Paul Henze’ye haberi getiren diplomatın “bizim çocuklar başardı” diyerek haber vermesi geldi. Fakat bugün ne Türkiye 80’lerin Türkiye’si ne de Dünya 80’lerin Dünya’sı…

Türkiye’de daha yeni gündem olan fakat tarihi itibariyle eskiye dayanan açıklama da Biden; "Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Açıkça pozisyonumuzun parlamentoda da yer edinmek isteyen Kürt nüfusun entegrasyonunu sağlamak olduğunu söylemeliyiz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkında sesimizi çıkarmalıyız. Yaptıklarının bedelini ödemeli. Bazı silahları ona satıp satmayacağımızla ilgili, bir bedel ödemeli. Özellikle de üzerinde F-15 uçurarak çözmeye çalıştıkları bir hava savunma sistemleri olduğunu düşündüğümüzde. Bunlar hakkında çok endişeliyim."

"Ama hâlâ, geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbe ile değil, darbe ile değil, seçimle."

"(Erdoğan ve partisi) Dağıldı, İstanbul'da dağıldı, peki biz ne yapıyoruz? Oturup teslim mi olacağız? Yapacağım son şey ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Onunla Kürtler konusunda birkaç kez görüşmüştüm. O dönemde henüz üzerlerine gitmiyorlardı." bu küstahça cümleleri kullandı.

Öncelikle Biden’ın kendisinin de bildiği fakat işine gelmediği için açıklayamadığı hakikat şudur; Türkiye Kürtlerle değil teröristlerle mücadele etmektedir ve Türkiye’nin vizyonu “son terörist temizlenene kadar” mücadelesinden vazgeçmemektir! Fakat açıklamanın satır aralarında gizli olan ve ABD’nin emperyal vizyonunun hilafına söylenen “darbeyle değil” sözleri milletimizin 15 Temmuz’da darbelere attığı tokadın en güzel nişanesidir!

Türkiye iktidarıyla-muhalefetiyle bu açıklamayı reddederken her kesimden yine açıklama üzerine birçok yorum yapıldı. Açıklamanın olası bir erken seçim için Sn. Erdoğan’ı güçlendirmek adına yapıldığı söylentisinden, açıklamadan Amerikancı bir muhalefet çıkarmaya kadar birçok yorum geldi. Fakat aslolan iktidar-muhalefet topyekûn bu açıklamayı reddetmek ve Biden’ın işine bakmasını söylemek olacaktır. Ki ekseriyetle de bunun olduğunu görüyoruz. Fakat bugün ABD’ye yaslanarak siyaseti ve Türkiye’yi dizayn etmeye çalışanların, bu memleketin ekmeğini yiyip Amerika’nın borusunu öttürmeye kalkanların sonu hüsran olacaktır. Kimse Amerikan’ın yeni “bizim çocukları” olma hevesine kapılmasın. 15 Temmuz’da da görüldüğü gibi bu memleketin has evlatlarının karşısında değil Amerika’nın bizim çocukları yedi düvel bir olsa duramaz.