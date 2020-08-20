2020 yılı Dünya ve Türkiye açısından olumsuzluğunu sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılından çıkarken iyi dileklerde bulunduğumuz, güzel dualar ettiğimiz süreçten sonra toparlanamadık. Hatta pek çok insan nasıl bir gezegende yaşadığını sorgular hale geldi. Şükür edenlerimiz de oldu tabi ancak, 2020 yılı içerisinde yaşanan olumsuz olaylar varlığını sürdürürken, daha ne olacak sorusunu sormayı ihmal etmedik.

Ben 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde askerde olduğum için, ülkemizde ve Dünya’da yaşanan olayları yakından inceleme fırsatı bulamadım. Şimdi yaptığım araştırmalarda ise yaşanan olayları yakından inceleyebiliyorum ve kolay bir dönemden geçmediğimizi fark ettim.

2019 ve daha önce ki yıllarda da pek çok olumsuz olayı yaşadığımız oluyordu. Ancak 2020 yılı gerçekten kıyametin simülasyonu gibi bir şey oldu. Korona virüs yüzünden Dünya genelinde çok sayıda insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Kadın cinayetlerinin artmasının yanı sıra, kedi ve köpek gibi canlılarda göz göre göre öldürülmeye devam ediyor.

Virüs gelmesin korunalım isterken, birkaç farklı şehirde aynı gün kadına şiddet yapılıyor. Kadına şiddete karşı sesimizi çıkaralım derken, bu seferde sokak hayvanlarına yönelik taciz ve şiddet karşımıza çıkıyor. Yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal misali ne yapacağımızı bilemedik.

2020 yılında daha ne olacak sorusunu kendisine sormayan arkadaşlarımız varsa bu soruyu kendilerine sorsunlar. Belki cevabını bulamayacakları bir çıkmazın içine girecekler. Ancak bu soruyu kendimize sorarsak, süreç içerisinde ders alacağımız hataların önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu yaşadıklarımız Dünya hayatı açısından hiçte kolay değil.

2020 yılının kalan dört aylık dönemi içerisinde nelerin olacağını yaşayıp göreceğiz. Umarım 2020 yılında yaşadığımız kan donduran ve hayrete düşüren olaylar 2021 ve devamında hayatımızda yer