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Anafartalar Çarşısı yıkılmıyor, onarılacak

Geçtiğimiz dönem yıkımı kararlaştırılan fakat bu karar mahkemece durdurulan Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı’nın akıbeti netleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yıkmayıp onaracağız dedi. Kararı AK Parti ve MHP grupları da destekliyor.
Anafartalar Çarşısı yıkılmıyor, onarılacak

Başkent Ankara'da Ulus'un sembol binalarından Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'nın akıbeti netleşti. 

Geçtiğimiz dönem yıkımı kararlaştırılan fakat bu karar mahkemece durdurulan Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı, yıkılmayacak; onarılıp güzelleştirilecek. 

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Anafartalar'ı yıkmayıp onaracağız" dedi.

Yavaş'ın bu kararını, Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti ve MHP gruplarının da desteklediği belirtildi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi’ kapsamında daha önce yıkım kararı alınan ancak mahkeme tarafından yıkımı durdurulan Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı’nın yönetimiyle önceki gün belediyede bir araya geldi. Çarşı yönetimi, Başkan Yavaş’a çarşının yeniden elden geçirilmesine ilişkin projeleriyle ilgili sunum yaptı taleplerini, anlattı. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Başkan Yavaş, Anafartalar Çarşısı’nı yıkmayacaklarını elden geçirip yeniden canlandıracaklarını söyledi. Çarşının içerisinde sanat eserlerinin de olduğuna dikkat çeken Yavaş şöyle konuştu:

ANAFARTALAR’I YIKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

“Ulus esnafı, Ulus’un canlanmasını istiyor. Biz Anafartalar Çarşısı’nı yıkmayı düşünmüyoruz. Anafartalar Çarşısı’nı biraz elden geçirip, güzelleştirip kiraya vereceğiz. Hem belediye gelir elde edecek hem de Ulus canlanmaya başlayacak. Ulus Meydanı ile ilgili bir takım çizim hazırlıkları var. Ulus’u mutlaka cazibe merkezi haline getireceğiz. Bir kısmı belediyenin çabuk yapacağı işler. Bir kısmı da kurumlar arası işbirliğine tabii olan, karar alma sürecine bağlı hususlar. Artık hepsini parça parça çözeceğiz. Kurumlarla temaslarımız da olacak. Kimi ilgilendiriyorsa mutlaka görüşeceğiz.”

GÜMRÜK BİNASININ YERİNE OTOPARK

Yavaş’a Meclis’te AK Parti ve MHP’nin de destek verdiğini anlatan Anafartalar Çarşısı ve Ulus İş Hanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Tanrıverdi görüşmeye ilişkin şunları söyledi: “Yıkılan Gümrük Binası’nın yerine alta doğru katlı otopark yapılmasını önerdik. Değerlendirmeye aldılar. 2007’deki bombalı terör saldırısının ardından yapılan dış kaplama kötü bir hale geldi. Renkli cam ve alüminyum kaplama ile yenileme önerimiz olumlu karşılandı. Kiralamalara açılmasını talep ettik. Olumlu bir havada geçti. Mansur Bey ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.”

AK PARTİ VE MHP DE ZİYARET ETMİŞTİ

Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı esnafını geçen haftalarda ilk olarak Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ardından da Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili AK Partili Fatih Ünal ziyaret etmişti. MHP’li Ilıkan, “Doğru bir planlama yapıp, burada yıllardır bekleyen, her sıkıntıya göğüs geren esnaflarımızla birlikte bir çözüm üretilmeli” derken

AK Partili Ünal da “Amacımız esnafı mağdur etmemek. Daha önce eksik bıraktığımız varsa, onları değerlendirip güncelleme olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

 

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