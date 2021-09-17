Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Bilim Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alıyor.
Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alım ilanı 17 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Başvurular 17 Eylül’de başları ve 15 gün sürecek.
Üniversite profesör, doktor öğretim üyesi kadrolarında 11 akademik personel alacak.
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