  • BIST 1.414
  • Altın 458,675
  • Dolar 8,1916
  • Euro 9,7286
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Ankara Büyükşehir seyyar tuvalet ve duş satın alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem ve doğal afet durumlarında kullanılmak üzere ihale ile seyyar tuvalet ve duş satın alacak.
Ankara Büyükşehir seyyar tuvalet ve duş satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, deprem ve doğal afet durumlarında kullanılmak üzere ihale ile 50’şer adet seyyar tuvalet ve duş satın alacak.

Seyyar tuvalet ve duş satın alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.04.2021

İlan detayları için TIKLAYIN

ankara-buyuksehir-seyyar-tuvalet-alimi-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adli Tıp Kurumu personel alım ilanı yayımlandı05 Nisan 2021 Pazartesi 10:38
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne personel alınacak05 Nisan 2021 Pazartesi 10:33
  • TÜBİTAK SAGE personel alım ilanı yayımlandı05 Nisan 2021 Pazartesi 10:27
  • Akşehir'de icradan satılık koyun02 Nisan 2021 Cuma 11:14
  • Etlik’te 140 bin TL’ye daire02 Nisan 2021 Cuma 11:04
  • Ceza İnfaz Kurumu'na 202 kişi alınacak02 Nisan 2021 Cuma 10:54
  • Bandırma Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak01 Nisan 2021 Perşembe 11:30
  • İKÜ 82 Akademik Personel alınacak01 Nisan 2021 Perşembe 11:10
  • Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak01 Nisan 2021 Perşembe 09:00
  • Ürgüp Kaymakamlığından satılık arsa ve tarla31 Mart 2021 Çarşamba 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti