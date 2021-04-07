Ankara Büyükşehir seyyar tuvalet ve duş satın alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem ve doğal afet durumlarında kullanılmak üzere ihale ile seyyar tuvalet ve duş satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, deprem ve doğal afet durumlarında kullanılmak üzere ihale ile 50’şer adet seyyar tuvalet ve duş satın alacak.

Seyyar tuvalet ve duş satın alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.04.2021

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