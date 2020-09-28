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Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'le ilgili iddiaları yalanladı

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, HDP'li Ayhan Bilgen'in zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları yalanlandı.
Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'le ilgili iddiaları yalanladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında Kobani olayları soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in "yediği yemekten zehirlendiği ve hastaneye götürülmediği" iddialarını yalanlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verilmiştir. Bu saat itibari ile gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlık kuruluşlarındaki yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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