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Ankara Keçiören’de kiralık hastane kantini

Ankara Keçiören’deki Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantini ihale ile kiraya verilecek. Kafeterya olarak da işletilebilecek olan kantin 2 yıllığına kiralanabilecek. İhale 13 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.
Ankara Keçiören’de kiralık hastane kantini

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’de bulunan Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantini ihale ile kiraya verilecek. 

Kafeterya olarak da işletilebilecek olan kantin 2 yıllığına kiralanabilecek. 

İhale 13 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. 

Ankara Keçiören’de kiralık hastane kantini ilanının detayları için TIKLAYIN

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