Ankara Keçiören’de kiralık hastane kantini

Ankara Keçiören’deki Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantini ihale ile kiraya verilecek. Kafeterya olarak da işletilebilecek olan kantin 2 yıllığına kiralanabilecek. İhale 13 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.