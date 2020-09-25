Ankara keçisi sayısı desteklerle artıyor

Başkent ile özdeşleşen Ankara keçisi varlığı Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı proje ve desteklerle yaklaşık 166 bini buldu.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, "Halk Elinde Islah Projeleri" ile tiftik miktarı ve kalitesinin, et, süt ve döl verimlerinin yükseltilmesi, damızlık ihtiyacının karşılanması ve yetiştiricilere hayvan ıslahının öğretilmesi amaçlanıyor.

Ankara keçisi yetiştiricileri, zaman içinde tiftiğin piyasada değerine ulaşamamasına çözüm olarak, et verimini artırıp zararlarını karşılama düşüncesiyle sürülerine kıl keçi tekesi katmaya başladı. Böylece cüsseyi artırarak et verimini iyileştirmek hedeflendi ancak çok kısa sürede Ankara keçisi sürülerinde tiftik özellikleri deforme edildi. Verilen zararların telafisi ise halen devam eden ıslah çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor.

Türkiye'deki Ankara keçisi varlığının yüzde 75'i başkentte bulunuyor. İlde, sayıları 2008'e kadar düşüş eğiliminde olan ve 66 bine kadar gerileyen Ankara keçisi varlığı, bakanlığın uyguladığı proje ve desteklerle bu yıl iki katın üzerinde artış göstererek 166 bin civarına çıktı.

Bakanlık tarafından bu yıl uygulamaya koyulan "Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile de yetiştiricilerin elindeki Ankara keçisi sürülerine, yüksek vasıflı genç tekelerin katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanan proje kapsamında başvuru yapan yetiştiricilere genç teke ve kırkım makinesi dağıtımı yapılacak.

Projenin yürütüleceği işletmeler il ve ilçe müdürlükleri tarafından 2 yıl takip edilecek. Bu sürede yetiştiriciler hayvanları kesemeyecek, satamayacak veya başka bir işletmede değerlendiremeyecek. Bu tedbirlerle sürdürülebilir bir hayvancılık yapılması ve uygulanacak projeden maksimum fayda sağlanması hedefleniyor.

Ankara keçisi kültürel miras

Ankara keçisi ekonomik değerinin yanı sıra ülke ve Ankara için önemli bir kültürel miras niteliğinde bulunuyor. Ankara keçisinin en önemli verimi tiftikten oluşuyor. Bu lif, dünyada elmas lif olarak kabul gördüğünden kıymetli bir ürün olarak nitelendiriliyor.

Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılıp, bir dönem yok olmaya yüz tutan bu yerli ve milli değerin layık olduğu noktaya taşınması, keçiden elde edilen ekonomik değeri yüksek tiftiğin verim ve kalitesinin artırılması, üreticinin de buna bağlı olarak gelir düzeyinin artırılıp ekonomik refaha ulaşması amacıyla sürekli değerlendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenleniyor. Yetkililer de saha incelemeleri gerçekleştiriyor.