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Ankara'da okulda dehşet: Okul müdürünü yaraladı, intihar etmeye kalktı

Ankara Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Ankara'da okulda dehşet: Okul müdürünü yaraladı, intihar etmeye kalktı

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat E., henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü makam odasında yaralayan Murat E., olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Okulda silah sesleri duyulurken, panik yaşayan öğrenciler öğretmenler tarafından kısa sürede tahliye edildi.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, Murat E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

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