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Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın etti

Ankara'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cebeci Askeri Şehitliği'ne akın etti.
Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, bayramın 1'inci günü şehitliklere akın etti. Başkent'te şehit aileleri, sabah saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliğini ziyaret etmeye başladı. Öğleden sonra şehitlikteki yoğunluk arttı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına su döküp, çiçek bıraktı, dua etti, Kuran-ı Kerim dinledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim Usta, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen şehitlik ziyaretine izin verildiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Usta, "Çok mutlu bir gün; ama aynı zamanda ömür boyu içimde sürecek oğlumun üzüntüsü var. Hayat devam ettiği için insanoğlu katlanıyor. Tüm Türkiye’mize hayırlı bayramlar. Allah tüm yurdumuzu şu salgından en kısa zamanda feraha çıkarır inşallah" dedi.

1992 yılında Şehit olan Jandarma Er Zülfü Çelik'in ağabeyi Hacı Çelik ise, "Allah buraya gelen herkese sabır versin. Tüm akrabalarımızdan gelmek isteyenler var. Herkesin selamını getirdik. Devletten Allah razı olsun bize bugün izin verdikleri için. Bugünleri inşallah hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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