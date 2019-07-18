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Annesi çöpe atmıştı: Sahip çıkan olmayınca toprağa verildi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde annesinin evinin banyosunda doğurup çatı katındaki halının altına koyarak ölümüne sebebiyet verip, daha sonra çöpe attığı bebek, 22 gün sonra sahip çıkan olmayınca toprağa verildi.
Annesi çöpe atmıştı: Sahip çıkan olmayınca toprağa verildi

Olay, 22 gün önce ilçeye bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan K.O. (36), ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı. Hamileliğini gizleyen kadın, evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlaması üzerine komşuların duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğinin üzerini halılarla kapatıp ölüme terk etti. Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, ölümüne neden olduğu bebeğin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak çöpe attı.

Karakoçan Belediyesine bağlı temizlik işleri personelinin çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde siyah poşetteki bebek cesedini fark edip durumu polise bildirmesi ile olay ortaya çıktı. Polis, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yaptığı çalışmada çocuğun annesinin K.O. olduğunu belirleyerek, kadını gözaltına aldı. Kadın kasten öldürme suçundan tutuklanırken, 2 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak çocuk evine yerleştirildi. 

MİNİK BEBEK KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda bulunan bebeğe ise hiç kimse sahip çıkmadı. Sahip çıkan olmayınca savcılık kararıyla olaydan 22 gün sonra bebeğin cesedi bugün belediye görevlileri tarafından morgdan alınarak Asri Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta bebek için belediye imamıyla birlikte 5 personelle cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrasında dualar eşliğinde bebek kimsesizler mezarlığına 28157 numarası ile defnedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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