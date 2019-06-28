Arapçılık ve Tengricilik

Farkındasınızdır, son yıllarda Tengriciler diye akıl fukarası bir güruh türedi. Bu Tengriciler, Türklerin geleneksel dininin Şamanizm olduğunu, Türklerin zorla Müslüman yapıldığını, Müslümanlığı kabul eden Türkler’in Araplaştığını, İslamiyete göre yaşamanın Arapçılık olduğunu iddia ediyorlar.

Arkasına mason mahfillerini almış bir grup züppenin Türk Milleti adına ahkâm kesip İslamî değerleri aşağılaması kabul edilemez ve böyle bir terbiyesizliğe asla sessiz kalınamaz. Aksinin düşünenler en az o beyin fukarası güruh kadar suçlu ve sorumludur.

Gelelim meseleye… Tengriciler, Türk Milleti’nin İslamiyeti kabul etmekle Araplaştığını iddia ediyorlar ya hani… Kılıklarına kıyafetlerine baktığım zaman bilakis onların Ermenileştiğini, Rumlaştığını, Yahudileştiğini görüyorum. Gerçekten de hiç Göktürkler gibi, Hunlar gibi, İskitler gibi, Karahanlılar gibi giyinen bir Tengrici göremedim! Siz gördünüz mü? Göktürkler gibi, Hunlar gibi, İskitler gibi, Karahanlılar gibi yaşayan bir Tengrici de göremedim! Hepsi de düpedüz Ermeni gibi, Rum gibi, Yahudi gibi veya bir Avrupalı, bir Amerikalı gibi yaşıyor. Kiminde kravat, kiminde papyon, kiminde abiye, kiminde tuvalet, kiminde parmak arası terlik… Ey Tengrici akıl fukaraları, söyleyinsenize Mete Han atına grand tuvalet takım elbise giyip kravat takarak mı biniyordu, sabahları ropdöşamrla mı dolaşıyordu, Ötüken Pazarına fötr şapkayla mı çıkıyordu? Yok mu hiç Kürşad ve 40 çerisinin Çin Sarayını basarken slim fit kot pantolon giydiğini iddia edecek Tengrici babayiğit? Ya da Bumin Kağan’ın karısı kızı Türk obalarında, omuzlarında Avrupa yapımı çanta takarak, tırnaklarını toynaklarını cilalayarak mı geziyorlardı? Yoksa İlteriş Kağan’ın ebesi, dedesi, emmisi, bibisi, bebesi, babası ayran yerine Yahudi malı Cola mı içiyordu; kavurma yerine İtalya n pizzası, pastırma yerine Alman hamburgeri mi yiyordu..?

Hayır! Hiçbiri de bu saydıklarımı yapmıyordu. Çünkü onlar sizin gibi ileri derecede davranış bozukluğu gösteren abuk subuk tipler değildiler, hakiki birer ‘Türk’tüler. Tekrar söylüyorum ey Tengriciler; ben size bakınca karşımda bir Türk göremiyorum! Eğer siz Türk’seniz ben de Papa Franciscus’um! Hem siz hangi Türklükten, hangi Türklerden bahsediyorsunuz? Yahudi mahfillerin, mason locaların, Ermeni mihrakların size dayattığı Türklükten mi? Tuzlayım da kokmayın emi…

Bir de Arapçılık martavalları geziniyor ortada… Neymiş, Türkler Müslüman olmakla özlerinden kopup Araplaşmışlar. Hay sizin aklınızın dibine… Hristiyan Bulgar Türklerinin Müslüman olan ve BEN TÜRK’ÜM diye haykıran milyonlarca soydaşımıza yaptığı zulmü unuttunuz mu, yoksa bunu görmezden gelecek kadar kör müsünüz? Söyleyin bakalım Hristiyan Bulgarlar mı Türk’müş yoksa Müslüman Oğuzlar mı? Ya da şuna cevap verin; “bir Türk öldür de rahat et” şeklinde bir atasözüne sahip Yahudiliği kabul edip de Türkleri en birinci düşman gören Hazar Türklerinin günümüzdeki artıkları mı Türk, yoksa her fırsatta biz TÜRK’ÜZ diye kükreyen Müslüman Uygurlar mı? Veya Osmanlıların önüne sed olup Avrupa’ya yaltaklık yapan Hristiyan Macarlar mı Türk, yoksa “Ceddin deden, neslin baban / Hep kahraman Türk milleti / Orduları pek çok zaman / Vermiştiler dünya`ya şan / Türk milleti, Türk milleti / Aşk ile sev milliyeti / Kahret vatan düşmanını / Çeksin o mel’un zilleti” diyerek ay yıldızlı al sancakla kâfir Avrupa üstüne yürüyen Müslüman Osmanlı atalarımız mı?

Cevap veremezsiniz ki… En fazla demagoji yapabilirsiniz. Siz bu sorulara cevap verecek kadar beyin sahibi olsaydınız Arapçılık marapçılık deyip şaklabanlık yapmazdınız. En iyisi kapatın çenenizi de sizi kimler fonluyor, sosyal medyada kimler kolluyor, hangi Amerikan ajanından emir alıyorsunuz, hangi İsrail uşağından yüz buluyorsunuz, bunları açıklayın…

Şunu da herkes kafasına sokmalıdır ki Müslümanlık, Arapçılık değildir. Müslüman olmak ve Müslüman gibi yaşamak da Araplaşmak değildir. Kâinatın efendisi ve Allahü Teâlânın yarattıklarının en şereflisi Hazreti Muhammed Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz bir Araptır ve biz Müslümanlar onu örnek almakla ancak ve ancak kıvanç duyarız. O, kavimler arasındaki farkı kaldırmış, “Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur” diyerek ırkçılığı ayakları altına almıştır. Böylesine yüce bir insanlık perspektifine sahip önderin sünnetine uymak, Tengricilerin mevcut IQ’ları ile asla anlayamayacağı bir şandır, şöhrettir, izzettir, şereftir.

Değerli okurlar, Müslüman Türk Milletini Araplaşmakla yaftalayan ama kendileri düpedüz Ermenileşen, Rumlaşan, Yahudileşen, yamyamlaşan Tengrici soytarılara rastlarsanız evvela üsluplarına bakınız. Ağızlarının lağım gibi pis, kelimelerinin Avrupa adetleri gibi necis, cümlelerinin Ariel Şaron gibi habis olduğunu ve Müslümanlara karşı sürekli nefret kustuklarını göreceksiniz.

Ey Tengriciler, samimiyetle söylüyorum, evlat olsanız sevilmezsiniz ama maalesef birbirimize tahammül etmek zorundayız. Dua edin Müslüman Türkiye’de Hristiyan Avrupa’nın kanunlarıyla yaşıyoruz; bozkır kanunları geçerli olsaydı vay sizin hâlinize..!

Muhammed GÖMÜK

TAYDER Başkanı

28/6/2019

