Müslümanların birlik ve beraber olması

Hayatımızda birlik ve beraberlik şuurunu yakalayabilmemiz, toplum birlik ve beraberlik gayemiz için çalışıp gayret göstermektedir. Yaşadığımız yerde, şehirde, beldede, köyde, kentte her nerde olursak olalım dirliğimizi, düzenimizi kurmak birlik ve beraberlik ruhunu yakalamamız gerekmektedir.

Allah (C.C) bizlere birlik ve beraberlik içerisinde olmayı emreder. Kötülüğü, fitneyi, dedikoduyu yasaklar. Allah’ın verdiği emirlere uymamız için Kuran bizlere böyle öğüt veriyor. Yaşadığımız şehirde saygı ve sevgiyi yardımlaşma duyusunu gördüğümüz her ne olursa olsun insanları en samimi şekilde uyarmaya çalışmalıyız.

Bizler Peygamber Efendimizin emrettiği gibi bir ümmet olmak zorundayız. İnsanları anlamak her ne kadar zorlaştı ise de bizler bu şuuru, istikrarı kendimizde görüp başarabiliriz. Böyle yapmamız vatanımıza, milletimize bölünmez istikrarımıza gölge düşürmeyecek şekilde olmalıdır. Peygamber ruhu taşımak içimizde her ne kadar tanesini de bulundursak topluma ve çevreye verdiği faydaları anlayacağız.

Bizler elimizden geldiğince gayret gösterirsek Allah da bizlere mükâfatını kat kat verecektir. Yüce Allah (C.C). Kuran-ı Kerimde şöyle buyuruyor: “Yaşadığınız yer sulh ve selamete erdikten sonra orayı fesada sürüklemeyin. Kötülüğün karşılığı kötülüktür. Fakat kim kötülüğü bağışlar ve sulh ve selametten yana olursa onun mükâfatı Allah’a aittir.”

Sulh her zaman hayırlıdır. Sulh bir araya getirme, bağışlama insanlarla anlaşma kötülükten uzaklaşma anlamında kullanılmaktadır. Bizler sevgi ve saygıyı Allah’a olan şükrümüzü elden bırakmayalım. Kalbimizi Allah’ın rahmeti ve sevgisi ile dolduralım. Hiçbir kötülüğe kalbimizde yer vermeyelim. İnsanları değiştirmek yerine onları olduğu gibi kabullenelim. Toplum olarak Peygamber Efendimiz (S.A.V) istediği gibi yaşayalım. Allah’a ve Rasulüne layık kul olalım. Bizler her işimizi gönülden Allah’a bırakalım, rahmetini unutmayalım. Duymaz kulağımız, görmez gözümüz her şeyimiz rabbimizin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumlar.