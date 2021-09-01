Araştırılsın…

Birisi 3.5, diğeri 1.5 yaşında iki oğlum var.

Geçtiğimiz cumartesi günü kusma ve halsizlik şikayetiyle büyük oğlum Doğan İlhan’ı akşam üzeri Pursaklar Devlet Hastanesi’nin Acil’ine götürdük.

Doktorumuz muayene ettikten sonra kan testi ve röntgen istedi. Sonuçları çok şükür temiz çıktı.

Doktorumuz sonuçları temiz çıkan ancak halsizliği ve kusma şikayeti devam eden oğluma serum verilmesini istedi.

Bu işlemin ardından yazılan reçeteyi alarak evimize döndük.

Eve girmemizden kısa bir süre sonra küçük oğlum Konuralp de kusmaya başladı. Tedirgin olduk ve küçük oğlumuzu da hastaneye götürdük.

O da büyük oğlumuz gibi halsiz ve kusma şikayeti vardı.

Doktorumuz muayene etti; röntgen ve kan testi istedi. Çok şükür ikisi de temiz çıktı. Ardından sonuçlara bakan doktorumuz idrar testi de istedi. İdrar testi de temiz çıktı.

Yazılan reçetedeki ilaçları aldıktan sonra gece saat 3,5 sıralarında eve döndük.

Yalnız bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hastanenin Acil’inde çok sayıda çocuk vardı ve konuşabildiklerimin hepsinin şikayeti de aynıydı.

Bir salgının olduğu iddia ediliyordu.

Salgının sudan kaynakladığı ortaya atılmıştı malumunuz. Bu iddiaların üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, iddiaları yalanlayarak, Ankara’daki şebeke suyunun sürekli analiz edildiğini ve sularda herhangi bir problemin olmadığını açıkladı.

Eğer ki şebeke suyunda bir sorun olsa benim çocuklarımın idrar ve kan testi sonuçlarında çıkmaz mıydı?

Bu sorunun cevabını bir hayli merak ediyorum.

Aynı şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısının artmasına rağmen ne Sağlık Bakanlığından ne de Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama bildiğim kadarıyla yapılmadı.

Bu konuda bir araştırma yapılması ve konunun bilimsel olarak açıklanması iyi olmaz mı?

Bence çok iyi olur. En azından insanların içi bir nebze rahatlar ve ona göre bir davranır.

Osman Akdoğan

o.akdogan18@gmail.com



