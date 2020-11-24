Arnavutköy'deki uyuşturucu operasyonu kamerada

ARNAVUTKÖY'de polisin takibi sonucu bir şüphelinin evine yapılan baskında 1.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Polisin yaptığı aramada şüphelinin evinde uyuşturucu maddeyi tartmakta kullanılan hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.