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Arnavutköy'deki uyuşturucu operasyonu kamerada

ARNAVUTKÖY'de polisin takibi sonucu bir şüphelinin evine yapılan baskında 1.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Polisin yaptığı aramada şüphelinin evinde uyuşturucu maddeyi tartmakta kullanılan hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Arnavutköy'deki uyuşturucu operasyonu kamerada

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler dün gece takibe aldıkları Ö.B. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Şüpheli Ö.B'nin evinde yapılan aramada mutfak dolaplarının içine saklanmış 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yapılan detaylı aramada yine mutfak dolapları içerisinde poşetlere sarılarak gizlenmiş halde 1.5 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu maddeyi tartmakta kullanılan hassas terazi bulundu. Yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu madde, silah ve hassas teraziye el konulurken şüpheli Ö.B ise emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

1.5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza atan Arnavutköy Emniyeti'nin son dönemlerde tek seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu miktarı oldu.

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