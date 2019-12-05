  • BIST 107.701
  • Altın 272,653
  • Dolar 5,7484
  • Euro 6,3789
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C

Asgari Ücret Doyuracak mı?

» »
Abdulkerim Solak

Her yıl Aralık ayına girilmesiyle birlikte asgari ücret tartışmaları yeniden alevleniyor. İşçiler ve işverenlerin görüşmeleriyle gündeme alınan asgari ücretin 2020 yılında ne kadar olacağı merak konusu olmuş durumda.

Yapılan görüşmeler sonrasında açıklanacak miktar milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle açıklanacak yeni asgari ücretin doyurucu olması bekleniyor. Asgari ücret sonrasında yapılan "zam" oranlarının da düşünülmesiyle beraber yeni tutarın yüksek olması talep ediliyor. Elbette asgari ücret talep edildiği kadar yüksek olmayabilir. Ancak vatandaşın beklentisine az da olsa katkı sağlamak durumunda.

Açlık ve yoksulluk rakamlarının altında kalan tutarın "memnun" etmediği bir gerçek. Ayrıca vatandaşların; "doymuyoruz", "geçinemiyoruz", "kiralar yüksek", "borç çok" gibi eleştirilerinin gölgesinde yapılan görüşmelerin olumlu olması planlanıyor. Ancak evdeki hesap, pazara uymuyor. Her ne kadar vatandaşımız ayağını yorganına göre uzatsa bile yorgan üşütebiliyor. Hayat pahalılığının yanı sıra "ihtiyaç" olduğu sanılan ancak "israf" olduğu bilinen harcamalar vatandaşı zora sokuyor. Asgari ücretin doyurup, doyurmayacağı merak konusu olurken sadece Çalışma Bakanlığının yaptığı görüşmelere değil, vatandaşın harcamasına da bakılmalıdır.

Her vatandaşın kendisine göre harcaması vardır. Ele alınan tutar ile harcanan tutar arasında "çoğu zaman" fark olabiliyor. Bu yüzden asgari ücret üzerinden tepkide bulunan kişilerin olaya kendileri açısından bakmamaları lazım. Yapılan görüşmeler neticesinde güzel bir rakamın açıklanacağını ümit ediyorum. Umarım 2020 asgari ücret doyurucu olacaktır. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti