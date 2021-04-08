Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, personel alımı yapacak. Alımlar bilişim alanında olacak.
Resmi Gazete’nin 8 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlanan personel alımı için başvurular 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak.
Son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 saat: 18.00.
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