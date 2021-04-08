Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bilişim personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, personel alımı yapacak. Alımlar bilişim alanında olacak. İşte detaylar: