Ateş ölçen cihazlar güvenilir mi?

Sevgili okurlar hepinizin de bildiği gibi korona virüs hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Maske ile yaşamayı öğrenir olduk. Bir yere giriş yaparken ateşinizi ölçmeden içeri almaz oldular. Özellikle alışveriş merkezi, kafe, restoran vb. gibi yerlerde ateşi ölçümü yapılmadan içeri giremiyorsunuz. Burada dikkat ettiğim birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu ateş ölçer cihazlar ne kadar güvenilir? İzlenimlerime göre birçok mekânın kullandığı cihazlar ya bozuk ya sürekli kullanımdan dolayı hatalı ölçüm yapıyor. Bazen ateşinizi 50 derece bazen 20 derece çıkıyor. Bu da bu cihazların güvenirliliğini sorgulatıyor. Zaten yüksek ateşi olan hasta birisi neden kafeye, restorana, alışveriş merkezine gitsin orası da ayrı bir tartışma konusu.

Ateşi ölçen kişiler genellikle güvenlik personelleri oluyor. Ateşinizi ölçtürmek için onlarla yakın mesafede duruyorsunuz ve bu kişiler günde yüzlerce kişinin ateşini ölçmek için insanlarla yakın mesafede duruyor. Kendilerinin hasta birinden virüs kapıp gün içinde onlarca insana bulaştırma riski de var. Maskelerin yüzde yüz virüsten korumadığını biliyoruz. Bu yüzden bu uygulamanın birçok yerde göstermelik olarak yapıldığını ve gereksiz olduğunu düşünüyorum.

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İkinci el araç piyasası el yakıyor

İkinci el araç piyasası el yakar oldu. İş öyle bir boyuta geldi ki aynı markanın sıfır otomobili ikinci elinden ucuz kaldı. Birileri bundan nemalanıyor. 3 liralık araç 10 liraya satılıyor. Devletin bu fiyatlara müdahale etmesi gerekiyor. Sıfır araçlarda ÖTV indirimine gitmesi gerekli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla hareket edilmeli. İnsanları eski araçlara muhtaç duruma bırakmamalı. Vergiyi halkın sırtına bindirmemeli.