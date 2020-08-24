Kelâmı Kibar 2

Eğitime dair güzel sözleri dinlemeye devam edelim.

Hayatın her alanında kulağımıza küpe olacak peygamber efendimizin şu güzel sözüyle başlayalım. “İki günü eşit olan zarardadır.” (Hz. Muhammed)

“Kime eğitimli diyeceğim? Ben öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim.” ( Sokrates)

“Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.” (Albert Einstein)

“Bir erkek terbiye edildiği vakit bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur.” (Wolfgang Van Goethe)

“Napoleon Bonaparte ve Lincoln doğdukları günden itibaren engin şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı.” (Alexis Carrel)

“İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız alınacak sonuçlara hayran kalırsınız.” (General George Patton)

“Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz, kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir.” (Mark Twain)

“Eğitim ana dizinden başlar, her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.” (Hosea Bacon)

“Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne daha çok inanıyorum.” (Seyyid Kutub)

“Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.” (Lord Byron)

“İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.” (Immanuel Kant)

“Üç şey sürekli kalmaz; ticaretiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.” (Şair Sadi)

“Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.” (Ruffini)

“Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür.” (Lâ edrî)

“Başlamak için en uygun zamanı beklersen hiç başlamayabilirsin; Şimdi başla, şu anda bulunduğun yerden, elindekilerle başla.” (Aldous Huxley)

“Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin.” (Var Dyke)

“Birçok şeyi yarım bileceğinize bir tek şeyi iyi bilin.” Nietzsche

“Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.” (Bernard Shaw)

“Hayatta en büyük zevk, başkasının "Yapamazsın" dediğini yapmaktır.” (Walter Bagehot)

“Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız hiçbir yol sizi oraya götürmez.” (Martens)

“Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir.” (William Smith Forbes)

“Başarı, kişinin başlangıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farktır.” (Orison Sweet Marden)

“Başarı, küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisinde duran şeydir.” (Thomas John Watson)

“Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.” (Latin Atasözü)

“Zor bir iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.” (Henry Ford)

“Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.” (Emile Raux)

“Başarı, istediğini elde etmek; mutluluksa elde ettiğini sevmektir.” (Brown)

“Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.” (Nelson Mandela)

Haydi birde benden gelsin. “Eğitim insana sınırları olmayan ufuk çizmektir.” (Ahmet Aydınsoy)