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Ateşin üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yemek yapmak için mutfaktaki yer ocağını yakan Kübra Böke (85), dengesini kaybederek ateşin içine düştü. Ağır yaralı olarak kurtarılan yaşlı kadın, yaşamını yitirdi.
Ateşin üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, 3 Temmuz Cuma günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 44 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Kübra Böke, iddiaya göre, yemek yapmak için evin mutfak kısmında bulunan yer ocağını yaktı. Yemek tenceresini ocağın üzerine koymaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden talihsiz kadın, alevlerin içine düşerek yanmaya başladı.

KOKUYU FARK EDEN GELİNİ BÖKE'Yİ BULDU

Böke’nin evinin hemen yanında oturan gelini Zaferiye Böke, kayınvalidesinin evinden yanık kokusu geldiğini fark edince koşarak eve gitti. Yaşlı kadını, belden yukarısını ateşin üzerinde yanarken gören Zaferiye Böke, suyla müdahale ettikten sonra kayınvalidesini ateşin üzerinden alarak, olayı muhtar olan eşi Hidayet Böke’ye bildirdi.

Vücudunun belden yukarı bölümü feci şekilde yanan yaşlı kadın, oğlu tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kübra Böke, doktorların müdahalesine rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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