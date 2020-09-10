Ayaş yoluna köprülü kavşak

Gazetemizin gündeme getirdiği Ayaş Yolu’nda yarım kalan yol genişletme çalışması, Büyükşehir Belediyesi tarafından köprülü kavşak yapılarak tamamlanacak.

Başkent’in 500 bini aşkın nüfuslu ilçesi Sincan’ı merkezle bağlayan ana arter yollardan Ayaş Yolu’nda geçtiğimiz yıllarda genişletme çalışmaları başlamış ancak Devlet Mahallesi mevkiinde yarım kalmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde genişletme için yarım kalmış noktada Ayaş Yolu Köprülü Kavşağı yapılması oy birliği ile kabul edildi. Pik saatlerde trafiğin kilitlendiği noktada yapılacak köprülü kavşak ile merkezden Yenikent ve Sincan yönüne gitmek isteyen araçlar ışıklara ve trafiğe takılmadan ilerleyebilecek.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILACAK

Özellikle akşam saatlerinde merkez yönünden Sincan ve Yenikent yönüne ilerlemek isteyen sürücüler Devlet Mahallesi ile Yunus Emre Parkı’nın birleştiği noktada uzun trafik kuyrukları ile karşılaşıyor. Ayaş Yolu’ndan Plevne Mahallesi’ne dönüş yapmak isteyenler ile üst geçit olmadığı için yayalar için yapılan trafik ışıkları yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen karara göre Ayaş Yolu ile Devrimler Caddesi kesişimine köprülü kavşak yapılacak. Yenikent ve Sincan Merkez yönüne gitmek isteyen araçlar ışıklara takılmadan kesintisiz ilerleyecek.

GÜNDEME GETİRMİŞTİK

Geçtiğimiz yıl Ayaş Yolu’nda yeşil alanlar kazılarak yol genişletme çalışmaları hızlı bir şekilde başlamıştı. Ancak devamı gelmemişti. Bölgede yaşayan vatandaşlar yarım kalan çalışmalardan dolayı şikâyetlerini dile getirmiş biz de ‘Ağaçlar Gitti Yol Gelmedi’, ‘Hızlı Başladı Yarım Kaldı’ manşetli haberlerimizle yaşanan sıkıntıyı duyurmuştuk. Haberimizin ses getirmesinin ardından geçtiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yarım kalan noktaya köprülü kavşak yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA