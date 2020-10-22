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Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, aynı yerde 30 dakika arayla meydana gelen iki kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı

Nurdağı-Gaziantep yolunun 12'nci kilometresinde İçerisu Mahallesi yakınlarında öğleden sonra, meydana gelen kazada, Memet Kuş (59) yönetimindeki 27 S 6874 plakalı servis minibüsü, Mustafa Yasin Dağ'ın (22) kullandığı 48 M 7206 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrilen iki araçtaki sürücüler ve Edanur Topal ile Muhammet Ali Topal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Kuş ile Mustafa Yasin Dağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi, 2 kişi Gaziantep’e sevk edildi.

Aynı yerde yaklaşık yarım saat sonra bir kaza daha meydana geldi. Selahattin Kömürcü (52) yönetimindeki 07 HZ 068 plakalı otomobile Cihangir Mahsur'un (47) kullandığı 31 KGN 46 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan Ali Azar (45) yaralandı. Yaralılar, ihbarı üzerine gelen sağlık görevilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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