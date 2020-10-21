Azerbaycan'da 'ele geçirilen köylere BAYRAKTAR adı verilsin' önerisi

27 Eylül'den bu yana devam eden Ermenistan-Azerbaycan savaşında, Ermenilerin işgal ettiği topraklar bir bir geri alınıyor. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Azerbaycan'ın savaşta kullandığı ve birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.
Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, "Karabağ'da alınan bazı köylere BAYRAKTAR ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.
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