Azerbaycan'da 'ele geçirilen köylere BAYRAKTAR adı verilsin' önerisi

Türk Bayraktar SİHA'ları ile Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan, savaşta emin adımlarla ilerleyişine devam ediyor. Azerbaycan'da araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da işgalden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi.

27 Eylül'den bu yana devam eden Ermenistan-Azerbaycan savaşında, Ermenilerin işgal ettiği topraklar bir bir geri alınıyor. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Azerbaycan'ın savaşta kullandığı ve birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.

Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, "Karabağ'da alınan bazı köylere BAYRAKTAR ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.