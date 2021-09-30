  • BIST 1.406,390
  • Altın 502,24
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Babacan'dan ittifak açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de düzenlediği basın toplantısında, "Şu an içinde olduğumuz bir ittifak yok. " dedi.
Babacan'dan ittifak açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Denizli'ye geldi. İlk olarak kentteki bir otelde partililerle bir araya gelen Babacan, ardından basın toplantısı düzenleyip, açıklamalarda bulundu. Ülke gündemindeki 'ittifak' konusunda değerlendirmelerde bulunan Babacan, net bir tutum içerisinde olmadıklarını belirtti. Babacan, şöyle konuştu:

'ŞU AN İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR İTTİFAK YOK'

 "Şu an içinde olduğumuz bir ittifak yok. Seçim ittifakı, seçime girerken Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bunun söylenmesidir. Buna göre sistem işliyor. Seçim bittikten sonra hukuki hiçbir niteliği kalmıyor. Adı üzerinde 'seçim ittifakı.' Seçimden sonraki süreç gönüllü bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da gönüllü birliktelik. Bir sonraki seçime girerken ittifaklar nasıl şekillenir, biz parti olarak herhangi bir ittifakta yer alır mıyız veya kendi başımıza mı seçime gireriz bunlar seçim takvimi yaklaşınca vereceğimiz bir karar. Önümüzdeki süreçte bütün opsiyonları açık tutarak bir yandan kendimiz çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan da Türkiye'de seçime kadar siyasi yapıların nasıl şekilleneceğini izleyeceğiz. Her türlü senaryoyu dikkate alan çalışmalar yapıyoruz."

Basın toplantısının ardından Babacan, partisinin 1. Olağan Denizli İl Kongresi'nin yapılacağı Merkezefendi Kültür Merkezi'ne geçti. Tek listeyle girilen genel kurulda DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar oldu. Babacan ve beraberindekiler, daha sonra muhtarlarla görüştü. Partisinin il binasını ziyaret eden Babacan, ardından Bayramyeri Meydanı'ndaki esnafları ziyaret etti. Babacan kentteki STK temsilcileri ve iş insanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptıktan sonra Denizli'den ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Erbakan: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız27 Eylül 2021 Pazartesi 11:54
  • Sorumlularından hesap sorulması gereklidir24 Eylül 2021 Cuma 14:06
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya geçmiş olsun mesajı24 Eylül 2021 Cuma 09:31
  • Paris İklim Anlaşması'nı ekimde Meclisimizin onayına sunuyoruz22 Eylül 2021 Çarşamba 10:39
  • 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım22 Eylül 2021 Çarşamba 10:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Finlandiya devlet başkanları ile görüştü22 Eylül 2021 Çarşamba 09:37
  • Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz20 Eylül 2021 Pazartesi 14:11
  • Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalı19 Eylül 2021 Pazar 17:25
  • Çin’e karşı kurulan AUKUS Fransa’yı da vurdu19 Eylül 2021 Pazar 14:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor19 Eylül 2021 Pazar 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti