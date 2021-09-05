  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Bahçeli izin verdi, kanser hastası standupçı taklidini yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı.
Bahçeli izin verdi, kanser hastası standupçı taklidini yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin görüntüleri Twitter'dan yer aldı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin komedyen standupçı Yunus Yuva olduğu öğrenildi. Yuva, Bahçeli'nin yanında "MHP olarak, biz kuru ekmekle kuru soğan yemesini de biliriz. Yeter ki onurlu yaşayalım, yeter ki tam bağımsız yaşayalım. Bugün kaybettiysek yarın buluruz. Bugün az yediysek yarın tıka basa doyarız. Fakat vatanın telafisi yoktur, başka Türkiye'de yoktur" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin sesiyle taklidini yapan Yuva'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı. Bahçeli, yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören Yuva'ya moral amacıyla taklidini yapmasına izin verdiği ortaya çıktı.

DALGA GEÇENLERE TEPKİ

Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, videoyu paylaşıp dalga geçenlere tepki gösterdi. Çiçek, "Sayın Liderimizin yanında taklit yaptığı için bazı sosyal medya sayfalarında dalga geçilen bu kişi 'Stand-Up, Showmen, komedyen' sanatını icra eden Yunus Yuva isimli Ülküdaşımızdır. Kendisi uzun süredir kanser tedavisi görmektedir. Genel Başkanımızın yüksek toleransı ile gerçekleşen bu gösteri için kendi zihin bozukluğunuzla boşuna yorum yapmayın. Gerçi siz 'Devlet Bahçeli’ye aşı yapan hemşireyi dövdüler' senaryosuna bile inanan beyni sulanmışlarsınız. Size 'Bol bol kocaman yalan söyleyin, yalanı tekrar tekrar söyleyin' diyen göstericiler lazım değil mi? Yunus Yuva isimli Ülküdaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü31 Ağustos 2021 Salı 14:36
  • Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'a gidecek30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:36
  • Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı29 Ağustos 2021 Pazar 13:32
  • Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü29 Ağustos 2021 Pazar 12:11
  • Kurtulmuş: Terör bir insanlık suçudur27 Ağustos 2021 Cuma 14:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te27 Ağustos 2021 Cuma 14:15
  • AK Parti'li Turan: Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu?26 Ağustos 2021 Perşembe 10:33
  • Bakan Akar'dan 'tahliye' açıklaması26 Ağustos 2021 Perşembe 10:32
  • Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz24 Ağustos 2021 Salı 13:22
  • Bakan Akar ile Ekvator Ginesi mevkidaşı Okoma, anlaşma imzaladı24 Ağustos 2021 Salı 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti