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Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor

Bahçelievler'de çöken binanın enkazı kaldırıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.
Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'ndeki  7 katlı bina dün öğle saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi.

Belediye ekipleri enkazın kaldırılmasının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, çöken binanın olduğu alanın çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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