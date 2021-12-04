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Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.


Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bu arada ziyaretin Suriye'de Esed rejimi sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından yapılması dikkati çekti.

"Terörist neredeyse hedefimiz orası"
Sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'a birlik komutanları, "Komandolarımızın moral ve motivasyonu en yüksek düzeydedir. Verilecek her türlü göreve hazırız." dedi.


Çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını belirtti.

Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terörist neredeyse hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Biz bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Bizim yaptığımız şey hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğidir." diye konuştu.

Diğer savunma ve güvenlik konularına da değinen Bakan Akar, sözlerinin sonunda Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Kendini bilmezlerin yaptığı birtakım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymetiharbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."

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