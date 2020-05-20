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Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor." dedi.
Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor." dedi.

"Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak." diyen Albayrak, şunları söyledi:

"Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.

Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.

Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz."

Albayrak, "Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı." dedi.

"Yerli üretimi ve yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz." diyen Bakan Albayrak, "Yerlileştirmede sanayicimizi daha da destekleyeceğiz. Uzun vadeli, TL'ye dayalı, düşük maliyetli finansman programlarını etkinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, "İnşallah kazanımlarla Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın sağladığı desteklerle Kovid-19 sonrasında en iyi durumda giren ülkelerden biri olacağız." dedi.

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