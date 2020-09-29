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Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.
Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı"nda konuştu. 

"18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve  3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık." diyen Bakan Albayrak, salgında açıklanan destek paketlerinin toplam büyüklüğünün 494 milyar lira ile mili gelirin yüzde 10'una ulaştığını belirtti.

"Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik." şeklinde konuşan Albayrak, şunları söyledi:

"Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz."

Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."

Büyüme hedefi 2021 için yüzde 5,8 oldu
Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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