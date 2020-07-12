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Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya hükümetinin ancak darbeci Hafter'e bağlı güçler ülkedeki kilit bölgelerden çekilirse ateşkese razı olabileceğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 8 Temmuz'da Londra'ya yaptığı ziyarette Financial Times'a verdiği röportajın Libya'ya ilişkin bölümü, "Türkiye, Hafter çekilmedikçe Libya'da ateşkes olmayacağını söylüyor" başlığıyla yayımlandı.

Röportajda, Çavuşoğlu, Hafter'e bağlı güçler sahil kenti Sirte ve stratejik askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Cufra bölgelerinden çekilmediği sürece, Libya hükümetinin taarruza devam etmekte kararlı olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, Libya'da bir vekalet savaşına dönen çatışmanın ortaya koyduğu tehdide işaret ederek diplomatların da uyardığı üzere, gerginliğin tırmanmasının Libya'da farklı tarafları destekleyen yabancı güçler arasında doğrudan bir çatışmayı tetikleme riski taşıyan yeni bir aşamaya geçebileceğine dikkati çekti.

Libya hükümetine ait, ülkenin kuzeybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısına ilişkin ise Çavuşoğlu, saldırıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ve sorumluların hesap vereceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Hafter'e bağlı milislerden 18 Mayıs'ta kurtarılan Vatiyye Hava Üssü'nde Türk eğitmenlerin ve teknik personelin de bulunduğunu ancak hiçbirinin zarar görmediğini de belirtti.

Rusya'nın geçen ay İstanbul'da yapılan görüşmelerde somut bir tarih ve saat belirterek ateşkes teklifi sunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı görüşmelerde ise Libyalı yetkililerin Sirte ve Cufra'yı ve Hafter'e bağlı güçlerin 2015'te bulunduğu hatta çekilmesini ön koşul olarak öne sürdüğünü aktardı.

Çavuşoğlu, "Şimdi süreç diğer tarafa bağlı. Sürdürülebilir ateşkes için bu ön koşulları kabul etmeliler." dedi.

Türkiye'nin daha geniş bir çatışmaya sürüklenmesi riskinden endişe edip etmediği yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, "Biz bölgede herhangi bir gerginliğin artışını ya da savaşı desteklemiyoruz ama onlar (Hafter'in destekçileri) darbeci Hafter'le iç içeler." yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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