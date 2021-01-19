Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in kabirlerini ziyaret etti

Trabzon'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kent merkezinde Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışı törenine katıldı.

Açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvzaoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Kasapoğlu açılışın ardından ise şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor kulübünün efsane isimlerinden Özkan Sümer'in kabirlerini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu sonrasında ise Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını takip etmek için Medical Park Stadyumu'na geçti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN KABRİNE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, şehit Eren'in kabrine çiçek bırakıp, dua okudu. Ziyarette Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile de görüşen Bakan Kasapoğlu, bugün açılan Gençlik Merkezi'ne şehit Eren Bülbül'ün adının verildiğini söyledi. Bunun üzerine çok mutlu olduklarını belirten anne Ayşe Bülbül de Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

ÖZKAN SÜMER'İN KABRİNE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor kulübünün efsane isimlerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Özkan Sümer'in kabri başında dua okuyup mezarına çiçek bırakan Bakan Kasapoğlu, "Bugün Trabzon'da kentin hem gençlik hem sportif, bugünü ve yarını için önemli çalışmalar ve değerlendirmeler yaptık. Bununla birlikte sembol isim, rol modeli, spor camiamızın sembol ismi Özkan Sümer hocamızı rahmetle anıyorum. Bunun yanında şehit Eren Bülbül'ün kabrini de ziyaret ettik. 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Trabzon her yaştan kadınıyla erkeğiyle sporla ilgisi olan bir şehir. Hem ulusal hem uluslararası anlamda insanımızı nasıl sporla buluştururuz, bunu mütalaa ettik. Geleceğimiz daha aydınlık ve güçlü olacaktır" dedi.