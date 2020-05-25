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Bakan Kurum'dan 'yerel yönetim' mesajı

İmar denetimleri hakkında bilgi paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik' dedi.
Bakan Kurum'dan 'yerel yönetim' mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyılarda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"413 YAPI İMARA AYKIRI"

"Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik " bilgisini paylaşan Kurum, söz konusu kaçak yapıların 266'sının Kaş, 49'unun Kemer, 40'ının Demre ve 15'ini Manavgat ilçelerinde bulunduğunu kaydetti. 

"BELEDİYELERİMİZİN SAHA DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kurum, "Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. 

Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

"KAÇAK YAPILARI İHBAR EDİN"

Kurum, Bakanlık ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da konuyla ilgili ihbar ve şikayetlerini  '0532 01 01 181' numaralı Çevre İhbar Hattı ile Alo 181 çağrı merkezine iletebileceğini anımsattı.

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