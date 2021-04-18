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Bakan Pakdemirli: IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde başvurunun geldiğini bildirdi.
Bakan Pakdemirli: IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 7 Ocak 2021'de gerçekleştirdikleri IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avroluk hibe paketini üreticilere sunduklarını hatırlattı. Pakdemirli, "İşleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini yetiştiricimize ve yatırımcımıza sunduk. Bu hibe paketiyle amacımız kırsalda yeni yatırımların önünü açmak, istihdamı artırmak, katma değerli üretimi geliştirmekti." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde başvurunun geldiğini ifade eden Pakdemirli, bu kapsamda başvuru süreleri tamamlanan 10. Çağrı kapsamında, 101 tedbirinden 172 milyon avro, 103 tedbirinden ise 225 milyon avro olmak üzere toplam hibe tutarının 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu yapıldığını aktardı.

Özellikle 103 tedbiri için IPARD II’deki en yüksek hibe başvuru tutarına ulaşıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen IPARD programına yönelik büyük talep olmuştur." ifadelerini kullandı.

Başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecek
Pakdemirli başvuruların büyük bir kısmının desteklenebileceği müjdesini vererek şunları kaydetti:

"10. Çağrı bütçesi 125 milyon avro olmakla birlikte, 101 ve 103 tedbirlerinin mevcut kullanılabilir bütçeleri toplamı yaklaşık 190 milyon avro olduğundan, değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecektir."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, IPARD 10. Başvuru Çağrısı kapsamındaki "et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" sektöründen IPARD II döneminin rekoru düzeyinde başvuru geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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