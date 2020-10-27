  • BIST 1.153
  • Altın 501,792
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakan Pekcan: Amacımız, Danimarka ile ikili ticareti 5 milyar dolara çıkarmak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Danimarka ile ülkemiz arasında hali hazırda 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Amacımız ilk etapta bu ikili ticareti dengeli olarak 5 milyar dolarlık seviyeye çıkarmak" dedi.
Bakan Pekcan: Amacımız, Danimarka ile ikili ticareti 5 milyar dolara çıkarmak

Bakan Pekcan, videokonferans yöntemiyle 'Türkiye-Danimarka Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu' (JETCO) ikinci dönem toplantısına katıldı. Pekcan, sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerindeki ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması ile bilim ve teknoloji; değer zincirleri; yenilenebilir çevre uygulamaları ve girişimcilik başta olmak üzere pek çok konuda iki ülke kurumları arasında görüşmeler sağlandığını ve işbirliği olanaklarının değerlendirildiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Özellikle sürdürülebilir çevre ve şehircilik konularında pek çok yenilikçi iş birliği alanı olduğunu değerlendirdik. Biz de bu yönde atılacak her türlü ekonomik inisiyatifin arkasında olacağız. Öte yandan, ikili ticaretimizde ulusal para birimlerinin kullanılmasının önemine de toplantı protokolünde yer verdik. İki ülke arasında, araştırma, inovasyon ve KOBİ'lerle ilgili çalışma grubu kurulmasına; ayrıca sağlık alanında bir MOU (uzlaşı belgesi) imzalanmasına yönelik ortak görüş ve kararlılık ortaya koyduk" dedi.

Toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecine değindiklerini hatırlatan Pekcan, "Her iki taraf da Gümrük Birliği güncellemesinin ekonomik açıdan faydalı bir adım olacağı noktasında hem fikir olarak görüşlerimizi paylaştık. Türk ve Danimarka heyetlerine, her iki ülkeden katılım sağlayan kurumlara göstermiş oldukları katkılardan ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini de artırmak için görüştüklerini kaydeden Pekcan, "Danimarka ile ülkemiz arasında hali hazırda 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Amacımız ilk etapta bu ikili ticareti dengeli olarak 5 milyar dolarlık bir seviyeye çıkarmaktır. Ülkemiz ekonomisinin dinamizmini ve her geçen gün gelişen teknolojik altyapısını göz önünde bulundurduğumuzda firmalarımız ile Danimarkalı firmaları arasında yeni ve yenilikçi ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz. Savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye, ilaç ve kimya sanayinden otomotive kadar özellikle orta ve yüksek teknoloji içeren sektörlerle ilgili işbirliği noktasında önemli potansiyeller görüyoruz. İleri tarım teknolojileri ile birlikte, çevre ve atık yönetimi konusunda da ciddi işbirliği alanları mevcut. Keza hizmetler sektöründe; lojistik, müteahhitlik, müşavirlik ve sağlık turizmi ile turizm gibi alanlar ön plana çıkmakta" diye konuştu.

Pekcan, toplantıdan sonra Danimarka Dışişleri Bakanı Sebastian Kofod ile toplantı protokolü imzaladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bankacılık sektörü salgında mikro işletmelerin yanında oldu27 Ekim 2020 Salı 11:50
  • Türk hava sahasını 9 ayda 785 bin 240 uçak kullandı27 Ekim 2020 Salı 11:50
  • Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı27 Ekim 2020 Salı 09:16
  • Küresel piyasalar negatif seyrediyor27 Ekim 2020 Salı 09:14
  • Altın fiyatları yükselişe devam ediyor27 Ekim 2020 Salı 09:12
  • Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı26 Ekim 2020 Pazartesi 20:20
  • Kamu bankaları KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdi26 Ekim 2020 Pazartesi 14:42
  • TOGG'dan yerli otomobilin bataryası hakkında açıklama26 Ekim 2020 Pazartesi 12:54
  • Bakan Albayrak'tan flaş açıklama26 Ekim 2020 Pazartesi 11:14
  • Kapasite kullanım oranı açıklandı26 Ekim 2020 Pazartesi 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti