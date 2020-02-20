  • BIST 116.855
  • Altın 316,876
  • Dolar 6,0919
  • Euro 6,5730
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 9 °C
»

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan ile ilgili, "İlgili uzmanlar sevk edildi, ailesi ile görüşüldü" dedi.
Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki kitap kurdu Atakan Kayalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLGİLİ UZMANLAR SEVK EDİLDİ, AİLE İLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Çocukların sosyal medyada bu kadar yer almasını onaylamadıklarını belirten Bakan Selçuk, "Herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade, bir çocuk üzerinden diğer çocukların üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Hemen duyduğumuz anda, ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyaç varsa tespit edildi." dedi.

Öte yandan Atakan Kayalar'ın annesi açıklamada bulunarak, küçük filozof Atakan için özel okullardan teklif geldiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babasını öldüren çocuğa tahliye20 Şubat 2020 Perşembe 14:56
  • Esenyurt’ta AVM’de bıçaklı dehşet20 Şubat 2020 Perşembe 14:55
  • Rusya'dan Suriye açıklaması: Türkiye ve İran mesajı20 Şubat 2020 Perşembe 14:28
  • İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli için 9 yıl hapis cezası istemi20 Şubat 2020 Perşembe 14:09
  • Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kara kutuları deşifre edildi20 Şubat 2020 Perşembe 14:05
  • AK Parti'den ırkçı saldırıya tepki: Bu yeni vahşeti20 Şubat 2020 Perşembe 13:45
  • Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 11 ölü20 Şubat 2020 Perşembe 13:42
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir20 Şubat 2020 Perşembe 13:41
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık20 Şubat 2020 Perşembe 13:17
  • İletişim Başkanı Altun'dan Almanya'daki saldırıya sert tepki20 Şubat 2020 Perşembe 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti