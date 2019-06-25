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Bakanlık duyurdu: TSK'dan Gara bölgesine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlık duyurdu: TSK'dan Gara bölgesine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatı düzenlendi. 

Harekat kapsamında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu. 

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