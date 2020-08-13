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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 57 milyar 215 milyon lira artarak 3 trilyon 431 milyar 161 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Ağustos ile biten haftada 57 milyar 215 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 373 milyar 946 milyon liradan 3 trilyon 431 milyar 161 milyon liraya yükseldi. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 82 milyar 92 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 290 milyar 33 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Ağustos ile biten haftada 10 milyar 195 milyon lira yükselerek 641 milyar 981 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 265 milyar 722 milyon lirası konut, 9 milyar 728 milyon lirası taşıt ve 366 milyar 531 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 578 milyon lira artarak 566 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,1 azalarak 123 milyar 275 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 55 milyar 388 milyon lirası taksitli, 67 milyar 887 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalışla 150 milyar 910 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 108 milyar 956 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 89 milyon lira artarak 716 milyar 980 milyon lira oldu. 

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