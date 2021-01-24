Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocuk felcine karşı 2. aşı kampanyası başlatıldı

Barış Pınar Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde düzenlenen ikinci çocuk felci aşı kampanyasında 45 bine yakın Suriyeli çocuk aşılanacak.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile yerel meclislerin koordinesinde, uzman sağlık ekiplerinin katılımıyla çocuk felcine karşı başlatılan ikinci aşı kampanyası 6 gün sürecek.

Tel Abyad sağlık bürosu sorumlusu doktor Hasan Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan 1 ile 5 yaş arası yaklaşık 45 bin çocuğun aşılama çalışmalarına sabit sağlık merkezlerindekinin yanı sıra mobil ekiplerin de katılacağını söyledi.

Aşı kampanyasında, Tel Abyad'da 59 ve Rasulayn'da 38 olmak üzere toplam 97 sabit ve mobil uzman sağlık ekibinin yer alacağını belirten Assaf, ekiplerin ev ev dolaşacağını ve bölgede yaşayan bütün çocukların kampanyadan faydalanacağını aktardı.

Doktor Assaf, aşının güvenli olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandığını ifade etti.

Tel Abyad ve Rasulayn'daki 1. çocuk felci aşı kampanyası, SUDKOM'un desteğiyle 26 Ekim 2020'de düzenlenmişti.