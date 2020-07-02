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Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın
Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

Başakşehir'de bant üretimi yapan 2 bin 500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı. 

Yangın, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bant üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Yaklaşık 2 bin 500 metre kare alana sahip olan fabrikada sabah saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI 

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri birçok noktadan yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın konveyör bandı üretimi yaptığı ve yangın esnasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi. Fabrikada gece bekçiliği yapan bir kişi, dumanların arasında kalan köpeği, yangından etkilenmeden bulunduğu yerden çıkardı. Fabrikanın yürüyüş bandı üretimi yaptığı ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.  Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 

 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Başakşehir'de çıkan fabrikada yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kayaşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde konveyör bant ve kayış üretimi yapan bir fabrikada, 05.13'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine, itfaiye, 112 ve polis sevk edildi. Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; otuz iki araç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Fabrikada çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

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