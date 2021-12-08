Bayburt'ta hortum hasara yol açtı

Bayburt'ta gece etkili olan şiddetli rüzgar ve hortum hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Saraycık köyünde şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 5 evin çatısı uçtu, elektrik trafosu zarar gördü. Köy muhtarı Hacı Arif Öztürk, dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın ardından çıkan hortum nedeniyle evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi. Köyde elektriklerin kesildiğini ve geceyi karanlıkta geçirdiklerini aktaran Öztürk, sabahın ilk ışıklarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin köylerine gelerek hasar tespit çalışması yaptığını, elektrik firması yetkilerinin de trafoda oluşan arızayı gidermeye çalıştığını kaydetti.