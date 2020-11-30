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BDDK normalleşme adımlarına devam ediyor

BDDK, bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL işlemlerinin öz kaynaklara oranına ilişkin sınırı yüzde 0,5'ten yüzde 2,5'e yükseltti.
BDDK normalleşme adımlarına devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yurt dışı yerleşiklerle gerçekleştirilen TL işlemlere ilişkin sınırlar hakkında yapılan açıklamada, bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan değerlendirme neticesinde piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, yüzde 0,5 yerine yüzde 2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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