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Belçika’nın eski kralı Albert babası olduğunu kabul ettiği kızıyla barıştı

Belçika’nın eski kralı Albert (86), kral olmadan önce birlikte yaşadığı sevgilisinden olan kızı Delphine (52) ile yıllar süren babalık davasından sonra barıştı. Albert, on yıldan fazla süren babalık iddiasını geçen ocak ayında kabul etmişti.
Belçika’nın eski kralı Albert babası olduğunu kabul ettiği kızıyla barıştı

Prenses Delphine, Albert'in kral olmadan önce bir baronesle yaşadığı 18 yıllık bir ilişkinin gayri meşru çocuğu olarak dünyaya geldi. Yıllar süren babalık davasının ardından eski kral Albert, Ocak 2020’de Delphine’in babası olduğunu kabul etmişti. Kızıyla başkent Brüksel’deki kalesinde bir araya gelen eski kral, pazar günü yaptığı açıklamada “yeni bir sayfa” açtıklarını ifade etti.

"BİRLİKTE YENİ BİR YOLA ÇIKMAYA KARAR VERDİK"

Eski kral Albert yaptığı açıklamada “Kargaşa, ızdırap ve sakatlıktan sonra bağışlama, iyileşme ve uzlaşma zamanı geldi. Birlikte bu yeni yola çıkmaya karar verdik. Bu sabır ve çaba gerektirecek, ancak kararlıyız” dedi.

DNA TESTİ SONUCUNDA BABALIĞI KABUL ETMİŞTİ

Delphine ilk olarak 2005'te Albert'in biyolojik babası olduğunu iddia etmiş ancak 2013'e tahttan çekilinceye kadar dava açılmamıştı. Albert, 2013 yılında tahttan çekilince davalara karşı dokunulmazlığını kaybetmişti. Mahkeme emriyle geçen ocak ayında DNA testi yaptıran Albert, test sonucunu öğrendikten sonra Prenses Delphine’i dördüncü çocuğu olarak ilan etti. Prenses Delphine, Albert’in soyadı Saxe-Cobourg’u resmi olarak kullanmaya başladı.

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