Belediyeler bu uyarıya kulak vermeli

Salgınla mücadele kapsamında belediyeler canhıraş bir şekilde aylardır çalışıyor.

Kendi yetki alanlarında temizlik ve hijyen koşullarını sağlama amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

Salgının ülkemizde baş göstermesiyle birlikte kapalı ve açık alanlarda belediyelerce çeşitli önlemler alındı.

Örneğin kamuya açık alanlara el dezenfeksiyon sıvısı yerleştirildi, girişlerde ateş ölçülmesi yapıldı, sosyal mesafe koruma uyarıları yerleştirildi, maske dağıtıldı.

Bunun yanı sıra sokak, cadde, meydan ve parklarda da çeşitli önlemler alındı. Ortak alanlara belediye araçlarıyla kimyasal yıkama yapıldı, yine ‘koronasavarlar’ adı verilen araçlarla cadde ve sokaklarda kimyasal püskürtme işlemi yapıldı.

Toplum sağlığı düşüncesiyle çalışan tüm belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Virüsle mücadelede büyük emekleri oldu.

Ancak salgınla mücadeledeki açık alanlarda yapılan çalışmalara bazı eleştiriler var!

Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu, belediyelerin virüse karşı verdiği savaştaki bazı çalışmalarla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Açık alanlarda özel kimyasal losyonlarla yapılan dezenfekte işlemlerinin doğru olmadığını, aksine çevreye ve canlılara zararı olduğunu açıkladı.

Aslında bu uyarılar doğru bildiklerimizin yanlış olduğunu gösterir nitelikte.

Açık alanlardaki dezenfeksiyon işlemlerinin çevreye ve canlılara verdiği zararla ilgili hazırlanan raporun önemli kısımlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Tüm belediyelerimizin bu konuda hassas davranmaları ve verilen önerilere mutlaka uyulmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

İlgili rapora göre açık alanlarda dezenfekte işleminin neden olacağı sonuçlar ve bu konuda öneriler şöyle:

-Dezenfeksiyon işlemleri zararlı olup biriken etkisiyle de ayrıca çevre kirliliğine, ekosistem yıkımına yol açmaktadır.

-Her türlü sokak dezenfeksiyonu halk sağlığı açısında hiçbir faydası olmadığı gibi kent ekosisteminde kimyasal atık birikmesi ve ekosisteme zarar olarak dönecektir. Sokak hayvanlarının, bina bahçelerindeki bitkilerin ve yaşamın önemli bir parçası olan bakterilere zararı olacağı da ortadadır.

-Sağlık Bakanlığı sokak dezenfeksiyonunu önermemektedir.

-Belediyelerin cadde ve sokaklarda deterjanlı/sabunlu su kullanarak yaptıkları “temizlik işlemleri” yararsız ve bu nedenle gereksiz olup ayrıca sabunlu/deterjanlı su kullanımı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne aykırıdır.

-Belediyelerin bulaşıcı hastalıklarda ve özel olarak COVID-19’unda korunmasında etkili olduğu gösterilen el hijyeni konusunda çalışmalar yapması öncelikli olmalıdır. Bu amaçla kolaylaştırıcı ve işlevsel olan kentlerde hijyen çeşmeleri/lavabolarının kurulmasıdır.