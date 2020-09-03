Vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Türkiye’de asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız ne yapacağını şaşırdı.

2021 yılı asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlarımız ikilemde kaldı.

İkilemden kastım ise; ev ve otomobil pazarına yönelik.

Çünkü Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı son açıklanan verilere göre 12 milyona yaklaştı.

Diğer yandan ev ve otomobil pazarı ise 12 milyon vatandaşın boynunu bükmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl düzenli olarak asgari ücrete yapılan zamları açıklıyor.

Elbette pek çok çalışanın isteğini karşılamayan asgari ücret zam oranının 2021 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Bunlara ek olarak; ülkemiz sınırları içerisinde kirada oturan vatandaş sayısı; TÜİK’ten aldığım bilgilere göre yüzde 25,6 oranında. Diğer yandan trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 23 milyon 653 bin 515 olarak bildirildi. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar kira mı ödeyecek yoksa hayalini kurdukları otomobili mi alacak.

Bu ikilem vatandaşlarımızı yoruyor.

Zaten vatandaş ev alsa borcunu neyle ödeyeceğini bilemez hale geldi.

Kira ödemekten sıkılan ve ev hayali kuran milyonlarca insan bu konuda biraz düşünceli.

Aynı şekilde otomobil pazarına göz attığımızda ise; geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV zammı düşündürüyor.

İkinci el pazarı ateş saçmaya devam ederken, sıfır otomobil fiyatlarının üzerine vergi üstüne vergi binmiş durumda.

Halinden memnun olan vatandaşlarımıza elbette diyecek yok ancak, nüfus kıyaslamasına göre baktığımızda ev ve otomobil ikilemi arasında kalan vatandaş sayımızda çok...

Bu düzenin nasıl düzeleceği konusu elbette herkesi meşgul ediyor ancak ev ve otomobil piyasasını rahatlatabilecek hiçbir uygulamanın yapılmıyor oluşu vatandaşlarımızı canından bezdiriyor.

Bankalara borçlu kişi sayısı artmış durumda, illegal yollardan borç alıp tuzağa düşen kişi sayısını söylemeye dilimiz bile varmazken...

Devletimizin bu konuda bir uygulama yapmasını ve ferah düzen anlayışını bir anca önce yürürlüğe koymasını talep ediyorum. Çünkü zorunluluk gerektiren uygulama yürürlüğe girmediği sürece asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın istedikleri ev ve otomobilleri ancak rüyada karşılarına çıkacak...