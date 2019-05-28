Tarihte öyle olaylar vardır ki, bir insanın, bir toplumun, bir milletin, bir ümmetin kaderi değişir. Berke Han da Türk-İslam Tarihinde, İslam’ın kaderini değiştiren ilk Moğol Müslüman Türk Hakanıdır.

Cengiz Han ölmeden evvel, Büyük Moğol İmparatorluğunu sağlığında dört oğlu arasında paylaştırır. Bu paylaşımda devletin batı kanadı yani Orta Asya içlerinden Karadeniz kıyılarına kadar kısmın tamamı, “Cuci” ye bırakılır. Cuci’den sonra oğlu Batu görevi devralır ve “Cuci Ulusu”nu kurar.

Cengiz Han devletin merkezi sayılan doğu tarafını oğlu Ögedayı’a bırakır. Batı Karadeniz kıyılarını fethetmesi görevi Cuci’nin oğlu, Cengiz Han’ın torunu, “Batu” ya verilir.

Batu büyük başarılar kazanır, Avrupa içlerine kadar iner, birçok devleti hükmü altına alır. Ögeday’ın ölmesi ile seferi yarıda kesip dönen Batu, “Saray” isminde bir şehir kurar.

Batu’nun ak çadırının üst kısmı altın yaldızlı olduğu için, Moğolca çadır anlamına gelen, “Orda” kelimesi ile beraber, “Altun Orda” denilirdi. (Bu isim daha sonra Berke Han tarafından kurulan devletin adı Altın Orda olacaktı)

Batu Han Şamanist’ti. Batu Han ölünce yerine oğulları geçti ise de aynı yıl içinde ölmesi ile, Cuci Ulusunun başına, gençlik yıllarında Müslüm olan, Batu Hanın hoş görü ile baktığı, (Şamanizm’in bir çok özellikleri İslam’ın bir çok özelliğine yakındır. Bu yüzden Şamanist Türkler toplu halde İslam’a geçmişlerdir. ) “Berke” seçildi. (1256)

Berke Han, Cengiz Han’ın torunu, Cuci’nin oğlu, Batu Han’ın küçük kardeşidir. Berke Han’ın, Seyfettin Baharzi’in irşadı ile Müslüman olmuştur. (Bazı kaynaklarda Kazak Molla Mustafa sayesinde Müslüman olduğunu yazar)

Hülagu Han, büyük Moğol Hanı Mengü’nün kardeşiydi. İran ve Orta Doğu’yu fethetmek için görevlendirilmiştir. Berke Han ne kadar İslam’a büyük bir sadakatle bağlı ve bu uğurda cihat yapıyorsa, Hülagü bunun tam tersi Müslümanlara karşı müthiş bir kini ve öfkesi vardı. Öyle ki Abbasi Halifesini yerlerde süründürerek öldürmüştür. Binlerce Müslüman kanı dökmüş, Müslüman eserleri talan etmiş, binlerce cilt kitabı yakmıştır. İlim ve kültür merkezi olan Bağdat’ı yerle bir etmiştir. Müslümanlara işkence etmekten büyük zevk almıştır. Suriye deki Eyyubi Devletini büyük kıyımlarla yok etmiştir. Tarihe Müslümanlara yaptığı zulüm ve zalimlikleri ile geçmiştir.

Hülagü’nün Müslümanlara karşı yaptığı katliamların yanı sıra Berke Hanın, tüccarlarını, vergi memurlarını ve elçilerini katlederek düşmanlığını göstermiştir. Bunun üzerine Berke Han, Memluk Sultanı Baybars ve diğer Müslüman Türk Beyleri ile ittifak yapma yoluna gitti.

Bu gelişmeler üzerine Berke Han, Merkez Hanlıklarla bütün ilişkisini kopararak kendi hakanlığını kurarak adına sikke bastırdı ve Altın Orda Hakanı olduğunu ilan etti.

Berke Han ile karşı karşıya gelen Hülagü Han büyük bir bozguna uğradı kaçmak zorunda kaldı. Bu durum İslam Dünyasında çok büyük bir sevince neden oldu. Berke Han, savaş alanını gezerken, “Allah, Moğolları, Moğolların kılıcı ile öldürten Hülagü’yü utandırsın^” sözü meşhurdur.

Müslüman olan ilk Moğol Türk Hakanı Berke Han İslam’ın Kılıcı oldu. Müslümanların en zor, en dayanılmaz yıllar yaşadığı dönemlerde, İslam’a ve Müslümanlara sahip çıkmış, İslam adına cihatlar yapmıştır. İslam topraklarını Moğol istilasından kurtarmıştır.

Berke han İslam’ın yeniden dirilişidir. İslam Fütuhatının önünü açan, ilk Türk Moğol Hakanıdır.

ALLAH DİNİNİ BERKA HAN İLE YÜCELTMİŞTİR.

Günümüze geldiğimizde, bu günde, İslam Toprakları istila altındadır. İslam üzerinde inanılmaz baskılar, zorbalıklar, zulümler var. Müslümanlar toplu halde katliamlara ve soykırımlara uğruyorlar. İslam düşmanları tarihi kinlerini Müslüman kanı dökerek alıyorlar.

Bu gün de, Allah Dinini kiminle ve hangi toplulukla yüceltir bilinmez ama bu uğurda mücadele eden, kişi, grup, topluluk ve STK lar var.

İşte bunlardan birisi de, 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Olağan Genel Kurulunu yapan İç Anadolu Birliği Dernekler Federasyonudur. Samimi, ihlaslı, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliğin sembolü haline gelen, ideallerimizin gerçekleşmesi ve Türk Milletinin varlık ve beka davası mücadelesi veren, partiler üstü, siyaset üstü, sessiz çoğunluğun sesi, kimsesizlerin kimsesi, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’, Çerkez’i, Abaza’sı ile biz Türkiye’yiz diyen İç Anadolu Birliğini Allah utandırmasın. Davasında muzaffer kılsın. Âmin…

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı

