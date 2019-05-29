İnşallah Kadir Gecesi yaklaşırken

Ramazan bir misafir gibi geldi, gidiyor. Son on güne girdik. Ramazan ayının içinde öyle bir gün var ki bin aydan daha hayırlı. Mukaddes Kitabımız Kur’an’ı Kerim’de bu ay ve bu gece şöyle yüceltilmiş; ‘’O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'ân onda indirildi.’’ (Bakara Suresi 185) Kadir Suresinde ise; ‘’Elhak biz indirdik onu (Kur’an-ı) kadir gecesî. Ne bilirdi ki sana? ne kadir gecesi? Bin aydan hayırdır o kadir gecesi. İner peyderpey melâike ve ruh onda, izniyle Rablarının her bir emirden. Bir selâmdır o tâ tan atana kadar.’’ (Kadir Suresi)

Allah dostlarından birisi diyor (k.s); “Allah-u Zülcelâl’in, biz Ümmet-i Muhammed’e bahşettiği bu mübarek gece, ne kadar büyük bir nimettir. Kim bin ay süreyle Allah-u Zülcelâl’e ibadet edebilir?

İşte Allah-u Zülcelâl, bu bir günü, bin aydan daha hayırlı olarak vermiştir. Onun için bu büyük fırsatı kaçırmayalım ve Kadir gecesini ihya etmek için gayret edelim.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadına göre Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu gece camiiler dolar, taşar. İbadete istek ve lezzet artar. Mü’minlerin elleri dua için kalkar, başlar pişmanlıkla yere eğilir. Allah bilir Ramazan’ın hakkını veremedik, bari şu mübarek günlerin hakkını verip mağfiret dilenelim. Kadir gecemiz hidayetimize vesile olsun. Perişan hâldeki ümmete, kan ve gözyaşı dolu coğrafyalarımıza, gidişatı kötü gençliğe dualarımızı esirgemeyelim.

Hz. Aişe (r.a) annemiz, Efendimiz’e (s.a.v) sormuşlar; "Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam;"Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin.' buyurdu."

Şu Hadis-i Şerifler bize müjdelenmiştir;

‘’Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.’’ (Deylemî)

‘’Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.’’ (Deylemi)

‘’Sevabını Allah’tan umarak, Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları affolur’’ (Buhârî)

İmam-ı Malik Hazretleri güzel eseri Muvatta’da kadir gecesinden şöyle bahsediyor; ‘’Resulullah’a “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsan etti. Allahü teâlâ, (Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibini ferahlandırdı.’

Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!

Sayısız günahkâr kul, affa uğrar bu gece.

(Naçizane, dua bekleriz..)

