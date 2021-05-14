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Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar da kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre

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